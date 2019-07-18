不再看天吃飯！政院拍板農保專法保障農損

2019-07-18 12:58

〔記者李欣芳／台北報導〕為因應極端氣候造成年平均高達100億元的農損，行政院院會今天拍板「農業保險法」草案，透過訂定專法及現有的現金救助方式雙軌並行的草案，提供農漁民更多保障，使農民不必再看天吃飯，草案中擴大農業保險的保障範圍，保險事故不以天然災害為限，可包括疫病、蟲害等。

這項專法建置雙軌保險人運作機制，依產業特性及政策需要，由保險業或經主管機關許可之農會、漁會擔任保險人，以善用保險業經營效率及農漁會貼近農漁民優點。

依據這項專法，得成立財團法人「農業保險基金」以管理危險分散機制，這個基金將網羅專業人才以管理及執行危險分散機制、建立農業保險資料庫、培訓勘損人員及宣導、推廣等事宜。

草案中明定，為提高農民投保意願，明定中央政府補助農民保險費以50%為上限，但屬於配合實施強制投保措施者，不在此限。而現階段保險與救助併存，未來得視保險標的、險種、保險費補助之對象及比率，逐步調整農業天然災害救助辦法之現金救助額度。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，台灣天然災害發生頻率高，常導致嚴重的農業災損，這項草案賦予辦理農業保險相關措施的法源依據，透過建立完善的運作機制，全面推動農業保險，協助業者分散經營風險，提高農民遭受天然災害及疫病、蟲害時的保障，進而達到安定農民收入，提高農業經營保障，穩定農村社會發展之目標，有其必要。

蘇貞昌說，為有效填補農民的災害損失，政府自106年起擴大試辦農業保險至今，效果逐年成長，所累積的辦理經驗，均可作為往後建立農業保險制度之基礎。未來請農委會持續輔導開發保單，擴大農業保險保障範圍，並加強相關宣導，讓農林漁牧業者能多多加入，他指示農委會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通爭取支持，早日完成立法程序。

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