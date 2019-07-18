驚！台中出現中國海康威視監視器 議員促拆光

2019-07-18 12:38

相關新聞

海康威視入侵台中市 台灣大道沿線幾乎全淪陷

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員黃守達今日接到民眾陳情，在台灣大道民權路、英才路2處地下道，發現來自中國海康威視的監視器，他接獲通報馬上到現場查證，確認屬實。黃守達要求市府全面清查台中市的監視器系統，只要是公務機關禁止採購的黑名單，就一個都不能留。

黃守達強調，「Hikvision 海康威視」在中國有參與社會信用制度與天網制度，也為中國新疆「再教育營」提供監控技術。海康威視被控蒐集了中國數億人口的臉孔資料，有著非常惡劣的人權紀錄，也對全球資安造成危害。

黃守達指出，台灣大道民權路、英才路2處地下道的監視器系統，是由建設局裝設，民權地下道處於2017年裝設，英才地下道處則於2019年6月裝設。顯然台中市政府仍持續引進海康威視的監視器系統。

黃守達指出，目前行政院與國安會已達成共識，包含海康威視3家廠商將列入我公務機關禁止採購的黑名單。黃守達也呼籲盧秀燕市長，全面清查台中市的監視器系統，如果有黑名單廠商，就要逐步更換排除。

對此，台中市政府養工處長彭岑凱表示，監視器是由廠商直接派工，目前市府正在查明為何會出現中國海康威視的監視器，如果不符合規定，當然要拆掉，並了解是否造成資安危害，未來也會清查全市地下道監視器。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法