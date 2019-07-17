聖文森將在台新設大使館 蔡英文面邀聖國總理訪台剪綵

2019-07-17 21:12

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」於當地時間16日晚間出席聖文森總理龔薩福伉儷酒會暨2019台灣獎學金頒獎典禮，感謝聖國長期支持台灣，在國際為我仗義執言，並說明台灣是國際間一股良善的力量，能為促進世界和平永續發展做出更多貢獻。總統也代表台灣政府與人民，誠摯邀請龔薩福總理伉儷訪台，為聖文森國新設的大使館剪綵。

總統表示，很榮幸能夠應龔薩福總理的邀請來到聖文森。雖然訪團才剛抵達，但她已經了解，為什麼聖文森國國歌稱頌這些島嶼「土地如此美麗。」她要代表全體訪問團團員，感謝龔薩福總理的熱烈歡迎，以及在百忙中特地陪同我們。

總統提到，今天的參訪行程含括了許多台聖合作計畫，實在是收穫豐富。她和聖國留台校友餐敘，也在留台校友夏國棟園長的陪同下，參觀了西半球歷史最悠久的植物園。在台聖雙邊技術合作計畫方面，她也親眼見證了雙方在基礎建設、資通訊、農業、教育和醫療等領域的合作成果。

總統特別感謝龔薩福總理的信任，讓台灣參與這些重要計畫。台灣也非常榮幸能幫助聖國年輕人開創更美好的未來。今天在場的許多同學，將獲得獎學金到台灣留學，她是第一個歡迎同學們到台灣的人，她也祝福同學們學業順利。

總統指出，為了讓聖國人民在職場上更具競爭力，推動聖國地方產業發展，我們也開辦了餐飲、觀光和水電等訓練班。對於聖文森國精心安排精采的藝文表演，總統特別表達感謝之意，此次我們也邀請了「台灣福爾摩沙馬戲團」（FOCA）前來表演。從他們的表演中，當能一窺台灣多元文化的豐富。

總統再次祝賀聖文森國獲選為聯合國安理會非常任理事國。她說，能夠在如此重要的國際舞台上，為促進世界和平安全貢獻心力，實在是十分難能可貴的機會。另外，總統對聖國長期支持台灣，為台灣的國際參與仗義執言，表達感謝之意，「我們會是國際間一股良善的力量，能為促進世界和平永續發展，做出更多的貢獻」。

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