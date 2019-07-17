總統初選落幕 吳敦義：過程透明有如「天體營」一樣具公信力

2019-07-17 17:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選結果已經結束，國民黨今天召開初選後首次的中常會。據發言人歐陽龍轉述，該黨主席吳敦義在會中表示，這次初選過程公平、公正、公開，社會有目共睹，並強調國民黨過去從來沒有像這次多達5人角逐總統提名，而且初選過程非常透明，全民都看得很清楚，「幾乎已經到了像『天體營』一樣」，黨中央全力辦好這場初選，就是要讓各界信服，結果具有公信力。

據轉述，吳敦義還說，初選結果只是邁出勝利的第一步，最終目標就是明年1月11日贏回政權，讓所有中華民國國民能過好生活，國民黨的勝利，就是中華民國的勝利。

此外，國民黨中常委李昭平原本要在今日中常會提案建議黨中央將初選落敗的總統參選人朱立倫、郭台銘列入不分區立委名單，藉此彌平初選裂痕，但在引發黨內爭議，黨中央也不支持的壓力下，最後沒有送出提案。

歐陽龍會後低調表示，今日會中並沒有討論到李昭平的案，他並強調，有關不分區立委人選，也必須經由當事人同意與溝通，黨中央也相信朱立倫、郭台銘、張亞中、周錫瑋等未出線者，日後一定會支持國民黨，並在大選中團結在一起。

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