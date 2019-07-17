批柯「智商超過70」說法 卓榮泰：這是做事、不是鬥智時代

2019-07-17 14:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕受到中國國台辦肯定的台北市長柯文哲，今日受訪再度出言反譏民進黨，「大家都是成年人啦，智商也都超過70啦，所以也不用講太多」；對此，民進黨主席卓榮泰回應表示，「這是一個做事的時代，不是鬥智時代」。

針對柯文哲日前質疑民進黨在美中台關係中選邊站，卓榮泰昨日受擊強調，民進黨是跟自由民主站一起，這對台灣是最有力的。柯文哲今日開嗆，「我們有沒有和自由民主站在一起嗎？」、「我們有不顧台灣主權嗎？」、「沒有站在美國這邊嗎？」

柯文哲更嗆「我跟你講，大家都是成年人啦，智商也都超過70啦，所以也不用講太多」；卓榮泰今日出席民進黨中常會受訪則說，「這是一個做事的時代，不是鬥智時代」。

此外，對於獨派大老辜寬敏將強力促成「蔡賴配」，卓榮泰受訪指出，這完全是總統提名之後總統的職權，總統現在人在國外，讓她專心從事國家正式外交工作，回國後會有充裕時間決定最適合副總統人選，這是總統完全的職權。

關於前行政院長賴清德現在人在日本，歸國後黨是否與其接洽？卓榮泰提及，黨內其他工作上會來交換意見，會聊很多和互相關心。

對於立委選舉是否會找有名氣刺客參選？卓榮泰說，一向原則是先探詢黨內同志參選意願，如果有適當人選當然以黨內同志為考量，不過社會有好的新夥伴願意加入行列，「我們都非常非常歡迎」，這是雙線並行的，從來不排除找優秀人才加入民進黨，若徵召就不一定需入黨，但希望有共同理念。

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