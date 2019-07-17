國民黨中常會核備韓國瑜總統提名案 刪除「總統兼黨魁」條款

2019-07-17 16:11

〔記者施曉光／台北報導〕配合28日將召開全代會，國民黨中常會今天下午通過核備高雄市長韓國瑜為總統選舉被名人，將送全代會正式通過，另黨章研修小組建議刪除現行黨籍總統當然兼任黨主席、增加5席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委等黨章修正案，提報全代會公決。

此外，今日中常會還通過第九梯次立委選舉三個選區的徵召或提名名單，分別為台南市第一選區徵召台南市議員蔡育輝，新北市第二選區徵召新北市議員黃桂蘭，嘉義市提名市議員傅大偉。

有關黨章修正案內容，包括刪除現行黨章規定黨籍總統當然兼任黨魁的條文，未來總統如果要擔任黨魁，將透過選舉，也就是回歸過去規定，藉此讓黨主席4年任期可以維持完整，不受總統選舉結果影響，而必須配合辭去黨魁，或如果黨籍總統請辭黨魁，又必須辦理黨魁補選。

此外，國民黨還要將現行黨章規定由黨魁指定青年團團長、青工會會長以及5位黨籍政務官擔任的「指定中常委」名額，再擴增5個，由黨魁指定黨籍直轄市、縣市長擔任，中常委席次總數將由目前的39席，擴大為44席。

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