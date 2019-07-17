英國金融時報：中國國台辦直接對旺旺中時旗下媒體下指示

2019-07-17 16:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國「金融時報」報導，在親中的韓國瑜確定代表國民黨參與2020總統大選後，旺旺中時集團老闆蔡衍明旗下的中天新聞和中視，當天只報導與韓國瑜有關的新聞，對人在加勒比海拚外交的蔡英文總統隻字未提。由於蔡衍明與中國政府的關係密切，這也引發中國透過媒體影響台灣政治的疑慮。「金融時報」報導引述在中國時報和中天新聞任職的記者透露，中國國台辦每天致電2家電視台編輯部主管下指示。

旺旺中時集團不願對金融時報報導表示意見。

報導指出，中天新聞和中視對韓國瑜的支持並非一次性的。過去1年，2家電視台就馬不停蹄的報導韓國瑜，協助創造了「韓流」，使被視為過氣政客的韓國瑜變成政治明星。但這種鋪天蓋地的報導，對蔡政府而言已變成國安議題。2家電視台隸屬於旺旺中時集團，該集團又受中國政府影響，引發北京當局逐漸影響台灣政治的疑慮。

報導指出，2006年蔡衍明買下中視，2008年再買下中國時報和中天電視；自此之後，中國時報就從一個主流報刊，演變成許多人批評的中國共產黨傳聲筒。

任職於中國時報和中天電視的記者對「金融時報」透露，他們的編輯部主管直接接受中國國台辦指示。一中國時報記者說：「他們每天來電，他們不會插手每件事情，主要關切的是與兩岸關係和中國有關的議題，他們對報導角度和報導是否上頭版有發言權。」

一名中天記者表示，中國政府官員會藉由向駐中國的台灣媒體記者指定新聞內容和社論立場，「組織」針對中國的報導。目前已有兩家台灣報紙的記者證實此說法。

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