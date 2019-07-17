反紅色滲透 民進黨下月起辦基層說明會

2019-07-17 19:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「紅色滲透」無所不在，民進黨中常會今日邀請台師大華文系副教授楊聰榮，專案報告「高等教育機構的紅色滲透：民主防禦機制的他山之石」。民進黨主席卓榮泰在會中裁示，今年8月起將辦理「反紅色滲透」基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

全面展開民主保衛戰

民進黨發言人李晏榕會後轉述表示，卓榮泰主席聽取報告後裁示，感謝師範大學楊聰榮教授，針對高等教育機構裡的紅色滲透，以及對國內學術領域的影響，做了相當深入的說明，讓大家了解文化滲透的操作，是依附在既有社會結構上。

卓榮泰指出，「紅色滲透」透過相對封閉的校園，無聲地進行滲透，而台灣的國際戰略地位及政治情勢又首當其衝，這件事值得更高的警覺性，以及具體的防衛機制。

卓榮泰提及，自兩岸開放交流以來，中國利用學術交流的名義，傾倒豐厚的紅色資源，以挹注經費的方式在校園內擴大組織基礎，目的就是要讓挑戰中國統治的言論在校園內「被消音」。

面對這樣的侵襲，我們必須建立應有的民主防禦機制，才能鞏固民主價值，包括強化政府與學術單位的合作、均衡化的國際學術交流，以及培養學生多元的世界觀，並且重新瞭解台灣與世界的關係。

卓榮泰表示，台灣社會內部原本就存在互相競爭的兩大勢力，現在又有境外勢力意圖利用民主機制傷害台灣的民主，年底的選戰將更加嚴峻。

立院下會期啟動反紅色滲透修法

為了鞏固珍貴的民主價值，凝聚內部對於民主價值的共識，民進黨將規劃辦理「反紅色滲透」基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

民進黨發言人李晏榕補充說，「反紅色滲透」基層說明會將從8月起在全國巡迴辦理，黨內同仁及立委都相當關心此議題，立法院民進黨團總召柯建銘今日在中常會也提及，立法院下會期會啟動相關反紅色滲透的修法。

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