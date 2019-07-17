韓天電視台？NCC調查 中天5月播放韓國瑜新聞則數秒數比例近7成

2019-07-17 16:00

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布「108年5月電視新聞報導觀測」統計結果，台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS、寰宇新聞等11個新聞頻道中，9個頻道播出政治人物比例以韓國瑜最高，尤其中天播韓國瑜時間及則數比例近7成，跟第二名政治人物約有高達6成差距，顯示新聞製播仍高度集中於特定人物。

NCC內容事務處簡任視察陳書銘表示，NCC於5月21日到5月27日，每天12時至13時、19時至20時新聞報導之標題為基礎，進行觀測。

統計11家電視台則數及秒數，台視最高為柯文哲、華視為賴清德，其他11台都是韓國瑜。其中報導韓國瑜最高的三個頻道依序為中天（則數67.49%、秒數68.31%）、TVBS（則數42.35%、秒數45.88%）、年代（則數38.52%、秒數39.89%）。

中天新聞播報第二名政治人物，則數為柯文哲（則數9.16%）、秒數為蔡英文（則數9.38%）；TVBS播報第二名政治人物為柯文哲（則數15.29%、秒數14.68%）；年代播報第二名政治人物為郭台銘（則數20.74%、秒數18.74%），中天新聞中第一名跟第二名政治人物有高達6成之降幅，顯示新聞製播仍高度集中於特定人物。

今年3月底國家通訊傳播委員會（NCC）指中天新聞台內控機制失靈，要求限期改善，舉證案例之一為中天報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，但外界質疑標準不明；NCC之後以科學化方式檢視11家電視台報導政治人物情況，首次觀測報告於3月份出爐，當時政治人物被報導前5名政治人物為韓國瑜、蔡英文、賴清德、柯文哲、朱立倫。韓國瑜無論時總則數及總秒數，在11台都奪冠，第二名部分，除了壹電視是柯文哲第二，其他十台都是蔡英文。

陳書銘表示，5月跟3月比較，各家新聞台多有改進，但仍可見到部分電視台偏好特定政治人物，希望各新聞台能自律。

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