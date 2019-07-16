台籍分析師中國被捕扯服貿 陸委會批胡亂攀咬

2019-07-16 21:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對新黨總統參選人楊世光今表示，台籍分析師因缺乏兩岸服貿協議對接而受司法調查，以及未簽署兩岸服貿協議喪失中國大陸各類教育市場總產值約新台幣10兆元，陸委會強調，此係散佈不實資訊，胡亂攀咬，呼籲楊世光適可而止。

陸委會表示，兩岸服貿協議於102年6月21日簽署，行政院於6月27日院會通過並送立法院備查，目前尚待立法院審議中，該協議內容並未涉及兩岸金融證照與教育資質對接，亦無涉教育服務業市場開放，不會有因為兩岸服貿協議未生效，導致台籍分析師涉司法案件遭拘捕，或損失中國大陸各類教育市場總產值約新台幣10兆元等問題。

陸委會指出，依據陸方通報，台籍分析師遭拘捕，係涉及非法經營罪，現正進一步調查中，楊世光若欲協助涉案分析師，應思考如何提出對本案有力的證據或說詞，而非未經查證，就天馬行空，胡亂牽扯兩岸服貿協議，甚至美國貿易逆差，不僅無濟於事，就外界看來，反而更顯理虧，甚或有為己開脫、居心叵測、愚弄社會大眾之嫌。

陸委會強調，兩岸服貿協議文本已於陸委會與相關機關官網公開，歡迎楊世光上網查看，勿再錯誤引用，散佈不實資訊，降低外界對其專業評價及信任，並產生負面觀感。相關發言對陷入司法調查台籍分析師處境，不但無助益，反而幫了倒忙。

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