被指想接國安會秘書長 潘恒旭：選舉到了怪事多

2019-07-16 17:58

［記者黃旭磊／高雄報導］被指想接任國安會秘書長，高雄市觀光局長潘恒旭怒稱遭抹黑。

韓國瑜代表國民黨參選總統後，台灣世代教育基金會（台灣世代智庫）執行長洪耀南貼文表示，「...朋友說潘恒旭私下說，未來想接國安會秘書長...」，句末tag我們都低估韓潘；一天來，這則臉書貼文吸近千則讚數，而臉書粉絲專頁高雄點也轉貼討論，超過千個讚及上百則留言。

潘恒旭受訪表示，選舉到了，怪事抹黑特別多。他並po文反擊稱，民進黨的「謠言加工製造中心」示範，未來將更黑、毒、扯、髒、爛沒下限。

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