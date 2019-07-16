指民調一出他「馬上繳械交心」 王世堅：首位向韓登記副手

2019-07-16 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在國民黨總統初選民調中勝出，外界好奇副手人選，韓表示仍在思考中。民進黨籍台北市議員王世堅同名粉專表示，結果一出爐，新北市前市長朱立倫「馬上繳械交心」，堪稱首位向韓「登記副總統的NO1」。

王世堅在文中指出，國民黨初選民調結果昨一出來，「朱立倫馬上繳械交心，朱立倫可說是第一個向韓國瑜登記副總統的NO1」。

王世堅在文中提到，不管是「韓朱配、韓王配、韓張配」等，明年讓藍綠兩黨就國家主權、定位與台灣前途一一論述清楚，「由台灣人民做決定誰來領導台灣」。

王世堅在文中直言，雖韓國瑜順利成為國民黨總統候選人，但明年大選，「相信台灣人會給國民黨一個機會，輸！」

底下網友見狀留言調侃，「你總是這麼討喜」、「你別忘了你是扶龍命」、「你幫忙一下不要講話」、「堅哥不再來打賭一次嗎？」「恰吉很派哦」、「我支持蔡堅配」。

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