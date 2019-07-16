與中國關係好 經濟才能好？王丹：可回答3問題嗎

2019-07-16 13:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨在國民黨的總統初選勝出，中國民運人士王丹今天在臉書表示，凡是主張「只有搞好跟中國的關係，台灣的經濟才能搞好」的人，必須回答3個問題，「回答不出來，就是唬爛嘛。想發大財不是問題，唬爛才是問題。」

王丹說，主張「只有搞好跟中國的關係，台灣的經濟才能搞好」的人，可以回答以下3個問題嗎？

1、當初台灣經濟開始騰飛，成為亞洲四小龍的時候，兩岸根本就是漢賊不兩立的關係，比現在的關係還差，你怎麼說？

2、馬英九執政8年，兩岸關係好到馬習都握手了，陸客滿大街，那8年台灣的經濟有很好嗎？那時的股市是多少點？

3、你確定中國自己的經濟會越來越好嗎？你知道今年中國的GDP增長數字已經是27年來最低了嗎？台灣的經濟發展完全依賴中國，一旦中國經濟出問題，台灣怎麼辦？其實問問台商最清楚了，要不然他們紛紛撤資回來或改去越南幹什麼？

王丹認為，其實，最後發大財的都是跟中共勾結的利益集團，那些「粉」們跟著嗨半天，最後自己什麼也得不到。「別傻了好不好？被騙很爽嗎？」

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