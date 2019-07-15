「韓國瑜民調第一名欸！」韓粉咧嘴飆嗆罷韓志工

2019-07-15 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（15）日贏下國民黨總統大選黨內初選，確定代表國民黨參選2020總統大選，公民割草行動、WeCare高雄、台灣基進同時也宣布回收了13萬份的「罷韓連署提議書」，而「台灣基進」、「公民割草行動」近日也在街上奮力宣傳罷韓，今天卻再度被韓粉飆罵怒嗆，讓罷韓志工超傻眼。

「台灣基進」的志工昨天才因在高雄街頭宣導罷免市長韓國瑜，被韓粉怒嗆「沒良心」，今天在夜市再度遭到韓粉突襲，一名韓粉婦人朝著志工飆罵「沒有選他（韓）不配罷免，民調第一名啊！人家今天民調第一名，搞清楚一點啊，吃飽撐著！」

「台灣基進」對此無奈表示儘管只是平和的宣講、擺攤，並盡量不打擾民眾，卻屢屢遇到韓粉辱罵、指責，也反問韓粉「是的，這位阿姨，我們知道韓國瑜民調第一名，難道因為這樣，高雄人就不可以對這位「落跑市長」表達意見嗎？」

「台灣基進」強調，罷免是人民的權利，怎麼會被分成有沒有資格？也怒嗆「難道韓國瑜是皇帝？」

許多網友紛紛留言送上祝福，表示「辛苦了」、「無法想像第一線志工面對這些無理取鬧的韓粉的心情，衷心敬佩，謝謝您們為高雄做的一切。」、「這些應該都是生活中的三寶，無法用理性溝通的」、「唉！這位阿姨好可憐！中毒好深」。

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