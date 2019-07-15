韓國瑜勝出》徐永明：換人做做看的社會期待 考驗執政者

2019-07-15 15:27

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜今於國民黨總統初選民調勝出，將獲國民黨提名，參選2020年總統大選；對此，時代力量立委徐永明表示，韓近來爭議不斷，從落跑市長、豪華農舍、用人爭議等，但仍維持高支持度，顯然從地方選舉以來的民怨，或是想要「換人做做看」的社會期待仍存在，這會對執政者造成很大的考驗。

徐永明說，韓國瑜出線原在預期，但是贏郭台銘這麼多，有點出乎意料之外，如果是對比式民調，支持者應該都會回流，代表說可能郭台銘沒有一開始大家想像的那麼強，郭之後若獨立參選，正當性會比較不足。

徐永明認為，韓國瑜近來有許多爭議，不論是高雄市長才做沒多久，還有農舍及用人爭議，但就算有這麼多爭議，韓還是擁有高支持度，顯然從地方選舉以來的那股民怨，或是想要「換人做做看」的社會期待仍存在，這會對執政者造成很大的考驗。

徐永明說，現階段是總統初選民調，所以應是各個候選人的高點，接下來，韓的民調會進入盤整，之後就看台北市長柯文哲是否宣布參選，不論是民進黨或國民黨所做的民調，柯都有滿大的競爭力，等柯宣布參選後，民調才會進入比較穩定的態勢。

徐永明表示，未來兩岸定位一定會是很重要的議題，民進黨會以「選總統變選特首」的角度來打韓國瑜，強調這次選戰的重要性；韓也會提兩岸政策，主要是處理中國的態度，但他認為更多會著重在內政上；韓所謂的「高雄發大財」，這個效應會否變成在總統選舉時，擴大到整個台灣。

徐永明說，總統蔡英文是執政黨候選人，接下來執政績效的檢視，是否能推出一些新的政策，可能就會滿重要的；比如說，郭台銘推出0到6歲國家養，在下個階段搞不好會變成重點，此時，執政黨除了打「辣台妹」、兩岸關係之外，這個挑戰也會比較嚴酷，畢竟執政績效還是會跟總統掛在一起。

「當然人格特質可能也會是一個對照」，徐永明分析，蔡英文比較穩重，韓國瑜比較隨性，從另外一個角度來看，韓又能製造議題，不論從高雄或是到國民黨總統初選，也會挑戰原本我們認為打選戰最厲害的民進黨，執政黨在選戰技術、候選人操作上，我想也會有很大的挑戰。

至於時力是否自提總統候選人，徐永明說，因為邱主席出國，決策委員會停開半個月，可能要等邱回來後，才會有更進一步的討論，但預期不會太快做決定，可能會等柯市長表態後，確定整個賽局裡面大概有哪些人，判斷時力是否有空間，才能決定接下來因應的策略為何。

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