韓國瑜勝出》陳文彬：韓一點都不好打，民進黨切莫揶揄...

2019-07-15 15:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓國瑜代表國民黨參選總統，導演陳文彬表示，這將是台灣首次與中國共產黨在台灣社會，面對面的短兵戰鬥，民進黨切勿輕敵，更不要再揶揄對手，要告訴支持者如何展開「保台任務」。

陳文彬說，越是揶揄、諷刺韓國瑜，認知上的社會階級差異會越來越大，他很擔心日後選戰會被操作成韓國瑜是台灣社會眾魯蛇的代表，他是跟大家都一樣的庶民。因為他魯蛇，所以犯錯也沒有什麼大不了的！反之民進黨會被反操作成權貴、權鬥、眼光高、愛吵架、不做事等形象。

陳文彬表示，選戰中的台灣社會將形成一種下層階級（藍）對抗上層階級（綠）的鬥爭。雖然這是完全顛倒社會現實的，卻隱然是一種凝聚中的社會氛圍。韓國瑜出線，代表民進黨面對的是漫無章法、游擊隊式的韓式打法。所有你覺得荒謬、好笑、沒理由、征服宇宙般的夢幻囈語，在自認同屬中下階層人們來說，一點都不誇張、不過份，而這也是韓鐵粉凝聚的動力。

陳文彬表示，此刻民進黨面對的並不是國民黨的韓國瑜，而是經中國共產黨受訓、改裝過後的韓國瑜，這是完全不同於以往的對手，千萬不要輕敵。

陳文彬奉勸黨內所有諷刺、揶揄、幽微、震怒的抱怨跟攻擊都可以停止了，接下來是面對面的肉搏戰，是街頭巷弄的游擊戰、是市場廟埕的宣傳戰。

他表示，「抗中保台」的戰場就在這一役，年青人有強烈的「亡國感」，「反紅媒」時他們願意走出來，但面對台灣的存亡之秋，有多少人願意走入人群、忍辱說理，這些力量如何整合？年青人要作什麼？

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