韓國瑜勝出》公民割草宣布罷韓連署即刻升級

2019-07-15 14:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統大選黨內初選上午公布結果，由高雄市長韓國瑜勝出，公民割草行動與WeCare高雄下午選在高雄市政府鳳山行政中心前，宣布罷韓連署運動即刻升級。強打「高雄提罷免、全台挺落選」主軸，並公布最新設計的台灣黑熊割草圖樣，號召高雄市民以外的全台鄉親共同參與。

WeCare高雄發起人尹立進一步指出，罷韓連署有三個理由，落跑市長、無心市政、個人言行一騙再騙，強調這已無分地域、無分藍綠；他同時表示，為何許多參與志工與店家都戴著口罩或保持低調，就是擔心被你們（韓粉）霸凌，希望大家互相尊重。

公民割草代表說明，首先代表公民割草向韓市長道賀，同時也宣布整個罷韓行動正式升級，主打「高雄提罷免、全台挺落選」，因為韓國瑜不辭去市長、荒廢市政，公民只好聯合所有罷免力量，進行所謂罷免升級，一定會罷免到底。

割草也公布最新設計的罷韓識別標誌、台灣黑熊割草圖樣，盼透過象徵台灣精神的黑熊，號召更多鄉親一起除草，後續除了在高雄38區持續推動罷韓，還會結合全台上百家店家，展開全台挺落選活動。

尹立說，原來號稱政治0分、經濟100分的韓國瑜，其實是市政0分、經濟也是0分，政治算計比分沒有最高、只有更高，原來他當高雄市長，就只是當了203天落跑改選總統，既然他市政嘸半步、咱就乎伊某頭路。

尹立表示，高雄人對韓國瑜的失望與憤怒，都反應在罷韓30連署提議書數量上，公民割草行動、WeCare高雄、台灣基進黨自6月27日後發起罷韓至今，不過短短18天，在這半個月又3天內，累計回收13萬份，相信12月25日韓國瑜就職週年那天，一定能達成罷韓30（30萬）目標！

尹立也公布以新款罷韓意象貼紙，貼紙背景色特別選擇與國旗一樣的紅藍白，凸顯罷韓不分藍綠、不分地域。

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