韓國瑜勝出》周錫瑋：當韓國瑜天龍護法

2019-07-15 12:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選結果，高雄市長韓國瑜出線，有參加國民黨中央記者會的前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中在致詞時一起高呼團結，周錫瑋則呼籲，黨內同志一起做韓國瑜的「天龍護法」。

周錫瑋致詞時首先感謝黨主席吳敦義在4月宣布不參選這次總統黨內初選，將外界的批評、抹黑和壓力擔當下來，周錫瑋說，吳敦義大公無私讓有志且能勝選的黨內人才得以全力發揮，帶著國民黨同仁，辦了一場公平、公正、公開的初選，得到人民的信任，要對吳及所有的國民黨同仁按個大讚。

周錫瑋還說，越來越覺得韓國瑜像禪宗的六代宗師「慧能」，一心學佛，但是一開始的時候被人看不起，被人派去劈材掃地，從他不識字到他的頓悟：「本來無一物，何處惹塵埃？」讓他得到了六代宗師的衣缽，後來被敵人追殺，郭台銘像神秀「身是菩提樹，心如明鏡台」，朱立倫像有修之人「身是多林樹，心如多鏡台」，蔡總統像「身是枯朽樹，心如碎鏡台」。

周錫瑋認為，韓國瑜本來無一物何處惹塵埃，所以民進黨對韓的追殺也不會成功，只是在這段時間必須要有許多人幫擋刀劍、擋子彈，他跟張亞中明知不可為而為，為了就是要做國民黨最強棒「韓國瑜」的天龍護法，也希望郭台銘、朱立倫、王金平，大家做韓國瑜的天龍護法。

張亞中表示，「理念是團結的基礎」。以個人領導或利益為號召的團結、以憎惡民進黨為訴求的團結，都必然極為脆弱。如同當時國父孫中山是以理念來號召團結，以主義來救國建國一樣，國民黨也必須用理念來引導團結，團結在共同的理念之下。他深信，國民黨必須是一個有治國理念、核心價值、完整論述、清晰政策的團結團隊，才能重新得到人民信任，取回政權，嬴回中華民國。

張亞中說，此次參選，他「心無罣礙」，故「無有恐怖」，更不會對選舉的意義「顛倒夢想」。他再次感謝大家支持，「我將銘記在心」，也期望大家以理念團結，一起贏回中華民國，創造兩岸和合，振興民族中華。

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