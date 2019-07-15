控「國安五法」造成新白色恐怖 民團赴總統府遞交聲明書

2019-07-15 11:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前陸續三讀通過「國安五法」，強化台灣民主防衛機制；不過，台灣地區政治受難人互助會等團體指控，在民進黨政府主導下通過的「國家安全法」及「刑法外患罪」修正案，令台灣人民深深籠罩在新白色恐佈的陰影下；政治受難人互助會今於白色恐怖紀念碑前召開記者會，並前往總統府遞交聲明書。

政治受難人互助會指出，今天適逢國民黨總統候選人出爐，我們也將前往國民黨總部，去找國民黨的候選人，要求他們簽署支持廢除國安法的訴求。今到場聲援者還包括新黨青年軍王炳忠等人，及全民拔菜總指揮盧朝財。

互助會總會長林耀呈表示，今年是解嚴32週年紀念日，根據新修正通過的國安法第2條之1，所有往來兩岸之間的台灣人民，如導演到中國拍片、藝人到中國演唱、台商到中國經商、學者到中國講學，甚至一般民眾到中國旅遊等，都可能因與中國的「組織」接觸，被民進黨政府認定觸法，處以7年以上徒刑。

林耀呈說，這是一條完完全全的白色恐怖條款，以極重的刑責，恐嚇著所有台灣人民，以非常模糊的「組織」認可，可隨意入人於罪，影響台灣人民正常生活甚巨，眾多往來於兩岸的人民，將時時面臨坐牢的威脅。

林耀呈指出，新修正通過的刑法外患罪全部適用於中國及港澳地區，如此一來，台灣民間組織或政黨人士進行一國兩制方案的民主協商，或者僅僅是主張「台灣是中國的一部分」、公開支持兩岸和平統一，就可能面臨死刑的重罪處罰，嚴重侵犯人民的政治主張及言論思想自由。

此外，林耀呈提及，立法院民進黨團擬於下會期修訂兩岸人民關係條例，通過「中共代理人」修法，這將嚴重封閉台灣民間團體與中國之間的往來；呼籲廢除「國安五法」，勿重返戒嚴。

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