「國安五法」三讀 立院下會期力拚「中共代理人」修法

2019-07-04 08:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕為建立民主防護網，在行政與立法部門合作下，「國安五法」已完成三讀，相關人士表示，中共意圖統戰分化台灣社會，透過代理人在台灣從事危害國家安全或社會安定活動，因此立法院下會期還要力拚針對「兩岸人民關係條例」有關「中共代理人」部分提出修法。

立法院已三讀修正通過「刑法」、「國家機密保護法」、「國家安全法」、「兩岸人民關係條例」增訂第5條之3條文，而規範少將以上人員參與中國相關政治活動的行為，也於昨天三讀通過，民進黨團總召柯建銘宣示「國安五法」已完成最後一塊拼圖。

相關人士說，立法院會已附帶決議，將於下會期優先審議「兩岸條例」，有關「中共代理人」部分提出修法，其中新增33條之4條文，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國大陸黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人之代理人，危害國家安全或社會安定。

另增33條之5條文，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構與中國黨、政、軍機關（構）及相關團體或其代理人從事危害國家安全之政治宣傳，或接受其指示或委託而為之；及出席或參加其所舉辦或與其共同舉辦之會議，發表危害國家安全之決議、共同聲明或相應聲明，違者最重可處3年以下有期徒刑、500萬元以下罰金。

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