韓國瑜勝出》是否參戰？ 柯文哲：現在要認真想了

2019-07-15 11:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨內總統初選民調結果今天出爐，高雄市長韓國瑜壓倒性支持度勝出，外界關注台北市長柯文哲是否也會參戰。不過柯文哲今天受訪，卻僅不斷打太極說「再想想」、「等事情發生了再煩惱」，面對媒體直球拋問「什麼都不講？」柯仍不願鬆口，只回說「我就是還不曉得。」他坦言以前沒有很仔細想，現在要很認真想了。

媒體追問「所以是很認真想什麼？」柯文哲則是深深嘆了一口氣說，認真想很多事情，要開始想了。由於他過去曾說國家太亂，考慮要出來，如今藍綠都有可能改變國家，出來選還有正當性嗎？柯文哲嘆氣看了發問媒體一眼後表示，「等我想好再跟你回答好了。」

談到自己在韓國瑜參選國民黨主席時，曾說韓是唯一可以改變國民黨的人，現在是否仍是同樣想法，柯文哲沈吟幾秒後說，改變國民黨跟改變台灣不一樣，這要想一下。

被問及韓國瑜出線會不會讓他提前宣布參選總統？柯表示，我們這種急診處或是加護病房醫師個性，等病人真的送來，確定傷勢再來決定怎麼開刀。

媒體追問，韓國瑜出線到底有沒有影響意願或是決定過程？柯卻又再度回以「以後再告訴你。」媒體質疑柯文哲什麼都不講，柯文哲賭氣說：「我就是還不曉得！」等國民黨宣布再講啊，宣布以後他們會講他們的想法，大家聽一聽「這樣喔」，再來決定下一步。

柯強調，要看當事人的反應啊，從朱立倫、郭台銘還有王金平，等大家都講了以後，我們再來看看怎麼解決；他的想法，那個flowchart（流程圖）是如果怎樣就怎樣，但那個怎樣還沒有出現，何必去處理。

至於「郭柯配」的可能性？柯文哲說，就還不曉得啊，而且也不是你想要合作就合作，為什麼這麼擔心幾天後才會發生的事情，等發生後再煩惱嘛。

他強調，台灣的整體利益、人民最大福祉、台灣長期發展，常常事情出現我們要開始思考，對台灣長期發長好不好，我們對未來還沒有發生前，永遠都只是個估計，但是我們作為有理智的人類，可以做合理估計，所以大家要開始思考，小英繼續幹會怎麼樣，換韓國瑜做又會怎麼樣，大家可以想想看，但想之前他們要提供資訊，提供後會思考這樣合不合理，我們再來思考怎麼做。

柯還說，從頭到尾自己都不是用本位去思考，就像自己台北市長做得好好的，早上還在開晨會討論0至6歲的幼兒補助，政治要落實在人民生活每一天，政治要能夠執行，喊口號也沒有用，喊口號也要能夠執行。

柯批評，台灣現在的問題就是口號太多，可以執行的步驟太少，所以還是要能夠確實一、二、三執行，常常你們說國家主權、國家意識，但資本門預算執行率一年只有66％，國家計畫全部都是假的，不可能執行。

他舉例，最近他們送前瞻計畫進來，自己當下質疑這個工程不可能兩年蓋完，但對方又說前瞻計畫一定要把錢花完，可是難道為了消耗預算，就編了一個假工程要進來騙錢嗎，這才是今天台灣要去處理的問題。

柯文哲重申，所以就給他們（指藍綠）講，講完會做判斷，自己從來都沒有想個人要幹什麼，而是台灣下一步要怎麼辦。

不過媒體質疑，蔡英文、韓國瑜都當了一陣子，怎麼還在想？柯文哲說，就好像你當醫生，常常一看就說是什麼病，但還是要聽到他把病史報完，明明一看就知道是感冒，還是要問一下發燒幾天、流鼻水多久，這也是當市長後很大的進步，「不要遽下結論」，等每個人說明看看，就好像小英總統要繼續幹，台灣會怎麼樣，我們總是要聽她講嘛，還是給每個人一個機會去陳述意見。

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