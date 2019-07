崔天凱推文稱台灣是中國一部分 JW：先讓人民用推特

2019-07-14 08:59

〔記者呂伊萱/台北報導〕中國駐美大使崔天凱最近開設推特帳號,大嗆「台灣是中國一部分,玩火只會引火自焚」。外交部長吳釗燮轉推並附上與紐約自由女神像的自拍照,直言崔不懂自由,「應該優先讓中國人民擁有推文的自由。」

中國駐美大使崔天凱8日開通推特(Twitter)帳號,嘗試與美國網友溝通互動,但第三則推文就開嗆,稱「台灣是中國的一部分, 任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人終究只會引火自焚。」(Taiwan is part of China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period.)上千網友湧入批評,回應指出台灣是主權獨立國家,並不屬於中國。

我駐美代表處也推文回擊,「有完沒完,歐威爾式的胡說八道!」(Here you go again, what Orwellian nonsense!)

正隨同總統出訪友邦的外交部長吳釗燮,13日親自加入戰局,吳轉推該文、標籤崔天凱,並附上過境紐約時與自由女神像的自拍,闡述自由真義,直言崔不懂自由,呼籲開放中國使用推特。

吳釗燮說,「『自由』就是這自由之地與勇者家園的最佳統治原則,但崔天凱大使並沒搞懂,應該優先讓中國人民擁有推文的自由。」(Liberty rules OK in the land of the free & home of the brave. But @AmbCuiTiankai doesn't get it. Chinese people should first be allowed the freedom to tweet. JW)

