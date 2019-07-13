台灣人不該遺忘自己的歷史 竹市時力辦解嚴親子活動

2019-07-13 23:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕7月15日是台灣解嚴32周年，時代力量新竹市黨部選在解嚴紀念日前夕，在新竹市三民公園舉辦「玩吧！秘密公園！解嚴32周年親子活動」，邀請市民朋友帶著孩子一起藉由大地遊戲，時代力量新竹市立委參選人高鈺婷也帶著孩子參與，一同看見台灣過去的歷史經驗，並透過遊戲內容反思，理解台灣民主、自由是多麼得來不易。

活動由時代力量3名新竹市議員分別擔任「尋寶木頭人」、「報告老師」、「聽老師的話」遊戲關主，藉由遊戲情境式引導，帶領大朋友、小朋友一同回顧台灣戒嚴時代的禁錮與不自由。此外，各遊戲間也穿插播放當年禁歌歌曲，邀請與會民眾一同在台灣這塊自由的土地上，享受身體與心靈上的放鬆。

談及活動目標，時代力量新竹市黨部主委林彥甫說，2017年時代力量為對抗勞基法修惡砍七天假，特別經由網路票選出7個值得台灣人紀念的日子作為時代力量放假日，解嚴紀念日便是其中一天，因此選在紀念日前夕舉辦親子活動，期盼讓下一代更懂得珍惜台灣的民主價值。

針對遊戲發想及親子互動，時代力量新竹市議員蔡惠婷說，作為一名國小老師，過去常會思考如何把較為生硬的議題交付給孩子，遊戲便是一個好方式，藉由遊戲互動，讓孩子在過程中身歷其境，最後再藉由反思活動，帶出遊戲背後潛藏的價值，孩子也比較能感同身受。

蔡惠婷也以「尋寶木頭人」為例，象徵著過去在戒嚴時期，任何生活裡的細節都有可能隨時被檢查，一如木頭人遊戲，「一、二、三，木頭人！」關主就會回頭檢查是否有人亂動，亂動者就會被貼上標籤。

時代力量新竹市議員廖子齊進一步說明，過去的權位者藉由控制身體的自由，思想的自由，試圖把人民變成「一樣」的人，若有「不一樣」的人就會被打上記號。但隨著台灣解嚴，黨禁、報禁逐漸開放，除了警察不得隨意臨檢外，社會氛圍也越趨開放，如今大家能自由自在地在公園裡跟著昔日「禁歌」手舞足蹈，都是多虧許多民主前輩的奮鬥才有今日台灣，我們不該遺忘。

時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷今天也特別帶著小孩一同參與遊戲，活動最後她分享，當年台灣社會因為一紙戒嚴令，被禁錮長達了38年之久，在這38年間，許多台灣人無辜被政府扣上「匪諜」罪名而失去自由，甚至失去了生命。孩子們或許無法完全了解「控制自由」是什麼樣子，但我們可以帶孩子一起來思考遊戲的角色背景設定，作為一名台灣人，我們不該輕易遺忘這段歷史，而是該帶著下一代一起記憶這段傷痕，帶來更多和解可能。

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