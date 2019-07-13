美台軍售中國嗆制裁 這些美國軍火商沒在怕！

2019-07-13 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）8日發布對台軍售合約，並由通用動力陸地系統公司、雷神等多家企業承包生產，中國揚言將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

根據美國國防合作安全局資料顯示，M1A2T戰車主承包商為美國通用動力陸地系統公司，並由阿拉巴馬州安尼斯頓陸軍基地、聯合系統製造中心生產。M88A2裝甲回收車生產商為賓夕法尼亞州的BAE公司。M1070Al重型設備運輸車由美國豪士科集團（Oshkosh Corporation）生產，「毒刺」飛彈生產商為美國的大型國防合約商雷神公司。

軍售案讓中國相當不滿，中國外交部發言人耿爽日前表示「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

對於中國威脅，美國前副國務卿阿米塔吉稱「讓我們看看他們接下來怎麼做吧，然後再決定下一步，畢竟美國也對許多中國企業開鍘和關稅措施」。

我國國防部則表示，台美為堅定的盟友，美國是基於「台灣關係法」與「六項保證」提供我國防衛性武器，有助於強化我國自我防衛能力及維護區域的和平穩定，未來將持續強化關鍵防衛戰力。

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