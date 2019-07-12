獨家》軍方換裝新型火砲 敲定近300億元採購M109A6自走砲

2019-07-12 09:16

〔記者羅添斌／台北報導〕繼美國政府正式宣布售台108輛M1A2T戰車之後，陸軍換裝新型火砲計畫也已經敲定，政府高層官員今天透露，國防部已核定自走砲型式，要向美採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，數量為100多輛，規劃總金額近300億元台幣，國防部也已將此案提報行政院審核中，規劃預算額度將可獲得總統府及行政院全力支持，並在109年度國防預算起開始執行，預計到2032年完成。

官員說，我國陸軍砲兵部隊現役的火砲主力，包括M109A2及A5自走砲丶M114輪型牽引砲，以及M110A2八吋自走砲，裝備都已超過年限，最年輕的是M109A5，已經服役21年

，最久的是M114牽引砲，服役68年，軍方早在2002年就規劃要換裝新型火砲來取代舊砲，經過17年的要買自走砲還是牽引砲等內部討論，及數量金額規劃調整之後，日前在決策高層拍板下，軍方終定敲定換裝新型火砲為自走砲型，並確定為美軍現役的M109A6型自走砲。

官員並且指出，M109A6為美軍砲兵部隊的現役裝備，美軍部分砲兵部隊目前還已換裝為最新型的M109A7型，因此，軍方除向美方提出要採購100餘輛M109A6自走砲之外，也將在軍售協議上提出保留換購一定數量M109A7型自走砲的空間，以強化台灣聯合反登陸作戰戰力。

高層官員說，美國當局早在小布希總統任內，就已將M109A6自走砲列為可售台武器系統的項目之內，但因為台灣軍方內部自己有路線之爭，加上國防預算度未能提升導致的排擠效應，陸軍換裝新型火砲一案拖了10多年，終於由蔡政府敲定。

M109A6自走砲性能優越，與我國現役的M109A5相較，A6型具有獨立接戰能力，不用等待射擊指揮車下達指令，而從單頻地空無線電系統接獲射擊命令、完成射擊準備到第一發砲彈發射，僅需不到1分鐘時間。

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