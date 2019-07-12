黃珊珊爆「議會同仁」找她幫柯P動員里長吃飯 鍾小平怒了

2019-07-12 17:55

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平日前宣布願脫黨挺台北市長柯文哲選總統，甚至自告奮勇的表示要替柯文哲組織里長後援會，友柯議員黃珊珊今在臉書爆料，接到一位「議會同仁」電話，找她幫市長動員台北市港湖區里長吃飯。外界認為該「議會同仁」就是鍾小平，鍾受訪強調，他邀請黃珊珊參加他每年都會舉辦的感恩餐會，只是邀請友人們相聚，和政治、總統大選完全無關。

黃珊珊在臉書爆料寫道：「今天接到一位議會同仁找我幫市長動員台北市港湖區里長吃飯的電話，覺得很離奇！找人吃飯可以證明甚麼？至少我從政20年，除了我自己的選舉募款餐會，我幾乎從來不找人吃飯或請客的！上次立委選舉時，這位同仁還幫我的對手也攻擊我與市長!真是有點時空錯亂!」

由於鍾小平日前宣布要替柯組織里長後援會，外界猜可能是鍾小平，鍾小平受訪時強調，這是好朋友的聚會，至今已經辦第4年，就是找一些好朋友們吃飯的場合，而這次他除了議員、里長，也邀了柯文哲，但這和柯選總統無關。

鍾小平不滿表示，誠心邀請黃珊珊參加，把她當朋友，而她卻把這件事PO在臉書上，「把我的好心當驢肝肺！」鍾直呼，這是好友的聚會，為何要把這件事弄得這麼複雜，還PO臉書，這是他始料未及的事情，希望任何有心之人，不要干擾鍾小平辦一年一度的餐會，破壞好朋友吃飯的興致。

至於除了黃珊珊還邀請了誰？鍾小平說，他只先邀了林瑞圖、黃珊珊、柯文哲，林瑞圖和柯文哲都答應會去，接下來也想找議員戴錫欽、李柏毅等人。

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