粉紅帽沒送到 郭台銘盯著小英這件事…

2019-07-12 11:58

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，好在意自己要送給蔡英文總統的粉紅國旗帽，沒有送到當事人手上，在今早的廣播專訪中，郭台銘再提這此事。

郭台銘先前想送一頂粉紅國旗帽給總統希望她出訪時戴，被總統以不符外交禮節婉拒，郭台銘說：「總統說，過境美國時會別國旗徽章，卻沒戴！有人看到的話希望截圖給我。」稍晚媒體告知他，總統確實有戴中華民國、美國國旗徽章，郭台銘卻又說：「川普都戴國旗帽了，重要的是心裡要有中華民國，我覺得她選的不是中華民國總統。」

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