「零到六歲散盡家財也要養」蔡英文駁郭台銘：國政和個人家產無關

2019-07-05

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘提出「零到六歲國家養」政見，還說散盡家財也會做到；蔡英文總統昨天受訪表示，這項構想已在藍營的辯論會遭到其他參選人否定，此舉將造成國家財政無法承受的負擔，和個人家產無關。

蔡英文說，主持國家大政的重點是讓國家財政自主，以支應國人需要，郭講到個人財產，和國政並不相關。

對於郭台銘再三質疑蔡英文讀大學時就開車，蔡回應說，郭總講一些沒道理且不相干的事，絕大多數的小孩在成長過程中都受到父母很多照顧，當然有幸運或辛苦的差別，但這都不能抹殺孩子自己的努力及對社會的責任感，總統參選人應該談論如何治理國家，確保國家財政及總體經濟的穩定。

對於高雄市長韓國瑜批評民進黨「缺德比缺電更嚴重」，當選後要重啟核四，蔡批評比喻不當。她強調台灣不缺電，即便像昨天的大熱天，備轉容量還是非常寬裕的十％，何況台灣處於地震帶，核電風險高，更不用說藍營政治人物對核廢料處理的高昂成本，總是避而不談。

她說，從國民黨的初選辯論會可以看出參選人對綠電和綠能的理解非常不足，若非不用功就是刻意隱瞞，政府對綠能發展的策略都按部就班進行中，若台灣綠能產業發展成功，將是亞洲綠能產業的領頭羊，可帶來龐大的產業利益。

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