紅色滲透台媒 蔡英文：建立防護網對付訊息戰侵擾社會

2019-07-12 07:21

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕針對媒體報導，有23家台灣網媒同步照抄中國官媒，對政府不實打擊。面對紅色勢力滲透台灣媒體，蔡總統表示，這是中國對台灣訊息戰的一部分，也是典型利用代理人、透過媒體製造和散播假新聞，對台灣民主是很大的威脅。政府一直在強化台灣的民主防護網，也希望透過法律、政策，對付這些用訊息戰或其他方法侵擾社會，能讓我們社會有很好的防護機制。

蔡總統展開「自由民主永續之旅」去程過境美國紐約，於美東時間11日下午在我駐美國紐約辦事處出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，並在會前接受媒體訪問。

蔡總統表示，這是中國對台灣訊息戰的一部分，也是典型利用代理人、透過媒體製造和散播假新聞，製造台灣社會的對立和衝突，對台灣民主是很大的威脅。因此這段時間來，我們一直在強化台灣的民主防護網。

蔡總統說，同樣的事情也發生很多主要的民主國家，現在大家都很聚焦在民主防護網的建構，也希望透過法律、政策，對付這些用訊息戰或其他方法侵擾社會，能讓我們社會有很好的防護機制。

蔡總統11日啟程率團訪問加勒比海友邦國家海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞，全程12天11夜。去程過境美國紐約兩晚，返程過境美國丹佛兩晚。蔡總統抵紐約後的第一個公開行程是出席友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。

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