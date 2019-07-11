基隆首辦電競巡迴賽 林右昌明直播練舞功

2019-07-11 11:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府與中華一番電競產業發展協會合作，舉辦Holyland Game Party基隆市巡迴賽，市長林右昌明天（12日）上午10點將於光隆商職與舞蹈界專業評審一起練舞功，林右昌表示，期許結合相關資源帶入產業新樣態，未來基隆朝向發展相關後援服務基地的方向而努力。

Holyland Game Party開放報名至7月14日止，台北、基隆、桃園、台南任選賽區，不限年齡、不用報名費，4人組隊即可參加，入圍準決賽就送1人1張台南青舍旅館的雙人住宿券，總冠軍獎金6萬元，還送1人1張台灣來回日本沖繩的機票。

該賽事將於7月中至7月底，19日台南，20、21日基隆，27日桃園，28日台北等地舉行初賽，每個賽區有1個保障名額，8月2到4日在台北世貿一館展開決賽。

林右昌指出，電競產業是國家現今重點發展政策，電競運動是亞運示範項目之一，全世界積極發展電競產業與運動，基隆不落人後。電競產業適合任何一個城市推廣，基隆市在大台北首都圈旁，適宜推動電競運動及相關產業。

林右昌說，基隆是這項競賽中唯一非六都的舉辦縣市，透過產發處結合相關平台與資源，帶入產業新樣態，基隆的時代到了，這是基隆重要的一步，未來基隆會是台灣整體電競運動、產業發展及相關軟體後援服務基地。

基隆市政府與中華一番電競產業發展協會合作，將於20、21日舉辦Holyland Game Party基隆市巡迴賽。（基隆市政府提供）

Holyland Game Party開放報名至7月14日止，台北、基隆、桃園、台南任選賽區，不限年齡、不用報名費，4人組隊即可參加。（基隆市政府提供）

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