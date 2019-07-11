韓粉霸凌甜點店 韓國瑜切割：非常不可取

2019-07-11 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄甜點店響應罷韓活動，卻遭韓粉不間斷的攻擊，甚至還害店家去看醫生，韓國瑜對「韓粉」相當不以為然，呼籲韓粉發揮愛與包容，不解為何總有人反其道而行。

韓國瑜今參加活動時被媒體追問甜點店被韓粉霸凌，他直呼，台灣社會為什麼要這樣子呢？大家就是愛與包容，互相能理解對方的立場就好了，就像有人提出罷免他一樣欣然接受，民主社會不就是如此嗎？拜托大家不要再惡意用網路、電話去攻擊，大家要的不就是祥和的台灣社會，為何總有人反其道而行，這是非常不可取的行為。

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