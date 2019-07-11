美國《外交政策》︰習近平是蔡英文的「海報男孩」

2019-07-11 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港史無前例的「反送中」運動引起全球關注，不過，有外媒刊文指出，台灣民眾因為香港反送中，日漸感受到中國的威脅，可能為總統蔡英文帶來下一場勝利，中國領導人習近平反倒成為她的最佳助選員。

據美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy），10日發表「習近平是蔡英文最佳的海報男孩」一文，指出蔡英文因年金改革而在去年選戰受挫，加上兩岸政策導致與中國關係不穩定、經濟低迷和外交困境而廣受抨擊，一度面臨成為台灣第一位未能通過黨內初選的現任總統，民進黨黨內初選時，有不少人擔憂她贏得勝選機會不大。

文章指稱，蔡英文成功贏得黨內初選，再次代表民進黨角逐2020年總統大位，這其中有來自中國的偶然之手；因為香港的大規模抗議活動，激起台灣人高度關注，加上蔡英文長期堅定反對親中立場，拒絕接受九二共識、反對一國兩制，讓她有望連任成功。

蔡英文拒絕向中國屈服，除了面臨來自中國的強大施壓，中共可能出手干預或武力恫嚇阻止她連任，然而，文章指出，蔡英文並未因此退縮，台美關係進展，年金改革持續推動、同婚合法化、新南向及台商回流等政策，讓台灣貿易往來更多樣化並減少依賴中國。

文章也提及，在台灣充滿活力但有時古怪的政治世界裡，蔡英文顯得過於沉悶、略顯無趣，這使蔡英文與其他極富個人色彩的政治人物形成鮮明對比；雖然國民黨初選結果尚未出爐，但不論誰勝出，也須面對公眾對中國威脅的擔憂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法