大突破！蔡總統過境美國 首次於我駐紐約辦事處公開活動

2019-07-12 02:00

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文昨啟程展開「自由民主永續之旅」，率團訪問加勒比海友邦國家，並於去程規劃過境美國紐約停留2晚。涉外人士指出，蔡總統將於過境美國首日（美東時間11日）出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，會見地點在我國駐紐約辦事處。這是我國總統首次在紐約會見友邦聯合國常任代表，也是我國總統首次在我國駐紐約辦事處進行公開活動，被視為一項新突破。

蔡總統於台灣時間11日至22日率團訪問加勒比海友邦國家，去、返程分別過境美國兩晚。訪團11日中午啟程，同日抵美國東岸紐約過境2晚，13日午間離美前往此行第一站海地訪問，並接續訪問聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，19日離開聖露西亞，並於美中部的羅拉多州丹佛市過境停留2晚，22日中午返抵國門，全程12天11夜。

訪團預計於美東時間11日下午抵達美，蔡總統將接見多位美方政要及安排與美方政要通話，並將於我國駐紐約辦事處出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。這是我國總統首次在紐約會見友邦聯合國常任代表，也是我國總統首次在我國駐紐約辦事處進行公開活動。

蔡總統於美東時間12日則應邀出席由美台商業協會（ USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人，包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會，與蔡總統同框。

當天下午，蔡總統將在著名中國問題學者、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）主持下，於哥倫比亞大學與哥倫比亞大學學者及相關領域研究生進行閉門對談。晚間，蔡總統將出席主流與僑界人士的晚宴，並發表講話。晚宴前，總統將出席貴賓酒會，向美方政界在內來賓致意。

此外，蔡總統將在美東時間13日上午與台灣留學生於中央公園見面並一起健走。期間，總統也將接見多位美方政要，並安排與美方政要通話。

此次是蔡總統出訪行程首度過境紐約。過去，前總統陳水扁、前總統馬英九都曾於出訪期間過境紐約，但當時仍有許多限制，例如避免公開活動，或限制採訪等。

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