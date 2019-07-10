會亂扯的不只韓導！王定宇：郭董真懂藍營選舉手法

2019-07-10 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今（10）日自稱，曾介紹買家原定以最高價上週與Lamigo桃猿隊球團簽約，卻受到政治干預導致交易破局；此說法卻被球隊發聲明否認；立委王定宇表示「會亂扯的，不只是韓導」、「郭董真的懂國民黨選舉手法」。

郭台銘今自稱從小就是棒球迷，在雲林、南投都捐了棒球場，日本軟銀集團董事長孫正義是他的好朋友，日本職棒軟銀鷹還多次拿下日本大賽冠軍，他已想好台日職棒以後要如何合作，這次參與協助要讓Lamigo持續存在，也出了最高的價錢，後來卻有不明的政治人士干涉，導致破局。

Lamigo桃猿隊發聲明指出，7月5日下午2時，球團領隊劉玠廷、副領隊浦韋青與富士康科技集團總經理游象富見面，陪同游象富出席的有周守訓。雙方會面前，劉玠廷接到中華職棒會長吳志揚來電，電話中吳志揚予以祝福與勉勵，未多言其他。雙方交談席間，游象富曾接過兩次電話，游象富告訴劉玠廷，一次是來自吳志揚，另一次則是來自郭台銘，但均無談及球隊轉賣事宜。

王定宇在臉書痛批「原來會亂扯的，不只是韓導，郭董除了過去投資承諾跳票紀錄外，現在連棒球迷都可以騙耶」，他也諷刺郭台銘相當了解國民黨的選舉手法，王定宇同時也感謝Lamigo桃猿隊在此事件中，「不鄉愿不和稀泥」。

王定宇臉書全文

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