傳「與韓國瑜接吻」詭異照 鋼鐵韓粉嗆朱學恒：走狗吃屎

2019-07-10 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有一票死忠粉絲，日前一名女支持者因自稱「鋼鐵韓粉」，在受訪時表情生動、語氣激昂而爆紅。這名女韓粉昨（9）日突然私訊名嘴朱學恒，傳了一張她與韓國瑜的合成接吻圖，表示準備對朱提告，隨後又將朱封鎖。讓朱學恒一頭霧水地說「我根本不認識這個人啊」。

朱學恒今上午在臉書PO文，貼出一張與這名鋼鐵韓粉在臉書上的私訊截圖，只見對方怒嗆「你準備上法院，凍袂條姐決定告你朱學恆（恒），汙（污）辱他人」。讓朱學恒疑惑表示，「關鍵是我根本不認識這個人啊幹嘛這麼激動，有人認識她嗎」？

朱學恒稍晚再度PO文貼出另一張截圖，只見女韓粉PO出一張她自己與韓國瑜接吻的合成圖，憤怒表示「自己看，限你在每個電視新聞台，公開道歉，不然，相信你會從名嘴到XX」，在朱學恒回應「哈哈哈哈，你乖」後，女韓粉更嗆朱學恒「走狗吃屎」。

朱學恒形容這起事件是「台灣恐怖奇譚」，當事人在傳了意義不明的貼圖後，再加上說理大絕招「吃屎」，之後就將他封鎖。他也無奈表示：「我還想要開導她啊」。

對此，網友紛紛表示「這個一定是真愛」、「氣氣氣氣氣」、「好幾句都能拿賠償金，可以考慮上法院了」、「韓粉水準真是高......深莫測」、「韓粉素質」、「韓國瑜好倒楣」、「好可怕啊啊」、「PS 的技術很差」、「她真的很愛你啦 XD」。

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