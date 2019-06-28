網友支持提告！韓粉肉搜、侮辱嗆韓學生媽媽...結果找錯人

2019-06-28 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前和畢業生合照時，一名模範生趁機亮出書名為《為什麼愛說謊》的書與韓合照。引發韓粉不滿，肉搜該名學生家人。沒想到韓粉卻誤認電台女主持人阿羚為該學生媽媽，怒轟她「那學生是你家的狗雜種啊」等汙穢言語。對此，網友一致建議阿羚對韓粉提告。

韓國瑜在校園接二連三被學生嗆聲後，有韓粉在韓國瑜後援會等韓粉臉書社團PO出一張合成阿羚與多位綠營政治人物合照、出席活動的照片，表示阿羚是嗆韓學生的母親，且為長期深綠人士支持者。結果錯誤訊息因在網路上被大量轉傳，更使得部分不理性韓粉「出征」阿羚臉書，留下汙言穢語。

對此，阿羚則在粉專「台灣羚聲」貼出了韓粉的留言，只見一名韓粉表示「原來那個學生是你家的狗雜種啊」以及更不堪入目的下流言語。阿羚也在臉書諷刺地發文「寒粉霸凌來了⋯⋯快來保護我呀⋯⋯我好怕喔⋯⋯」。並Hashtag標註「假新聞果然可怕又可笑」、「果然不理性」等句。

對此，下方網友則是一面倒支持阿羚提告，紛紛留言表示「支持您提告 加油！」、「支持提告！ 阿羚加油」、「支持提告！給韓極粉教訓！」、「不管有沒有找對人，講話太超過都該被告」、「什麼人不惹，惹到麻辣椒！」、「韓粉水準不意外」。

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