朱立倫：韓或郭出線 國民黨可能失去10％支持

2019-07-10 10:39

〔記者林良昇／台北報導〕衝刺國民黨總統初選民調，國民黨總統初選參選人朱立倫今召開本週第三場記者會，主軸為「團結的最好」，強調他的「不適任總統度」是5位參選人中最低的，朱更直言，若由韓國瑜或郭台銘出線，國民黨都可能失去4%或10%支持，最高可能失去14%支持。

朱立倫今召開記者會，朱立倫強調，團結的最好，朋友都很擔心國民黨初選結束後，誰能團結國民黨？誰是最大公約數？他有信心是最大公約數，能最快速度整合。

現場也放上過去的某份民調紙板，內容是「誰最不適合當總統」，其中韓國瑜最高，為36.5%，朱立倫最低，為2.7%，除此之外，朱也強調，在網路聲量上，他的負評比例也是最低的﹔不管是郭粉、韓粉或其他支持者，對朱立倫的接受度最高。

朱立倫指出，韓粉、郭粉有對立的情勢，若韓或郭出線，國民黨都可能失去4%或10%支持，最高可能失去14%的支持，將是影響2020年大選的關鍵。

朱立倫說，初選過程中他沒有針對任何個人批評，只有政見、政策之別，像他和郭台銘的少子化政策、韓國瑜的國防政策可以彼此切磋，但沒有個人對立，希望所有選民慎重思考。

朱立倫表示，他出生開始就說閩南語，是標準農村加眷村的合體，是「芋仔番薯」，成長背景中家裡有藍有綠，他來自桃園，太太來自台南，是南北家庭，沒有省籍之分、南北之分、政黨之分，就連他擔任桃園縣長期間，辦公室的機要秘書有2位就是民進黨籍，沒有分黨派。

朱立倫強調，不但要團結國民黨、藍軍，最後一定要團結台灣，團結中華民國，台灣不能再分彼此，如果他能夠當選，明年520後就是團結的台灣，就是團結的中華民國，在中美貿易大戰，地緣政治對抗中，他的主張能讓台灣團結，「讓美方對我們放心，讓中方對我們寬心」。

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