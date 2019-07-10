打臉外界質疑！小英開箱倫敦政經學院畢業證書網讚爆

總統蔡英文的臉書粉專今貼出去參訪Dcard的影片，並開箱「LSE畢業證書」。（圖翻攝自臉書粉專「蔡英文 Tsai Ing-wen」影片）

2019-07-10 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前有人質疑總統蔡英文的博士學位造假、論文由他人代筆，以及畢業證書真假、文件簽名看似修過等問題，蔡總統粉專今上午貼出她去Dcard公司參訪的影片，並表示，為了申請Dcard帳號，「這次我把倫敦政經學院（LSE）的畢業證書給帶來了」，還強調「是有鋼印的」、「首次開箱」，引發網友熱議。

總統蔡英文不僅於影片中秀出裝在透明資料夾內的證明文件，還唸出「倫敦政經學院」6字，接著被小開玩笑「最近很紅的證書，在網路上研究它很久了」，借去欣賞的人直呼「大家可以看到有鋼印，看得到嗎，好，認證了」，在場人士聽了笑翻。

畫面之後帶到蔡總統的簡介看板，上頭寫的「女同學，倫敦政治經濟學院」，興趣與專長是廚藝、養貓狗、看書及國際經貿談判，喜歡的「國家」是「台灣」，至於最近的困擾是「減1公斤減不下來」，也想嘗試「木工」。

蔡總統表示，這（應指國際經貿談判）是我做政治人物前的專長啊，現在的專長則是「做總統」，並再次提醒哈哈大笑的觀眾們「記住我的專長是做總統」。

影片吸引網友驚呼，「什麼！！我是不是該來申請了，我好懶得找畢業證書啊啊啊啊啊」、「目前看起來，還真的只有小英擁有總統這項專長」、「亮點在證書，科科～」「有沒有看到小英的畢業證書？」「對付某人無理取鬧，彈指間酸民灰飛煙滅」、「覺得無言，還要為了畢業證書特別說明」、「高級酸」、「傑出的一手」、「什麼時候申請批踢踢帳號一下啊」。

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