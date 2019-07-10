台中社宅爭議》中市府：調整 洪慈庸：減少上千戶

2019-07-10 07:42

〔記者唐在馨／台中報導〕立委洪慈庸日昨質疑中市府取消北屯太原段的上千戶社宅計劃，土地標售上看34億有違居住正義，引來中市府反擊，端出同樣會有上千戶社宅的西屯國安段，強調這是「調整」，但林佳龍前市府成員則踢爆：這個案子林佳龍早就列入規劃，立委洪慈庸更說，這不叫」調整」，這叫減少....。

但對於西屯國安段到底是誰做的？現任都發局長黃文彬表示，前市府時代只有處於洽談階段，是否選用該塊土地？面積多大？並沒有進度，是盧秀燕市長上任後，經過評估，目前西屯該地鄰近中科，而北屯除了太原段外，己有二處社宅在進行中，西屯則只有惠來厝一處，現在調整做西屯國安段，會更符實際需求。

對於是前市長還是現任市長才有西屯國安段社宅的推動？黃文彬說，所有的案子都是滾動檢討，前市府時代並未定案，是他上任後才確定土地，並在今年四月取得土地，當然可以視為盧秀燕市府時代確定的社宅。

不過林佳龍前市府團隊，前都發局長王俊傑則說，林佳龍前市長已說尊重現任市府，他本來不便多說什麼，但西屯國安段是他任內營建署就已要求各國營單位提供土地，中市府也已在協調跟台糖租用事宜，的確本來就在台中的社宅規劃當中。

對此，洪慈庸強調，林佳龍時代就有太原段及國安段的社宅規劃，現在的市府說是」調整」，事實上就是「減少」，本來二個都做的話台中市會多2千戶以上的社宅，現在少了上千戶，這是不爭的事實。

但中市府則強調，少了太原段，未來還在檢討增加其他區塊，盧秀燕任內社會不會減少，台中社宅總戶數不會變動。

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