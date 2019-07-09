酒駕判決書複製貼上 監院彈劾橋頭地院前法官

2019-07-09 16:18

〔記者謝君臨／台北報導〕橋頭地方法院前法官張俊文審理歐姓被告酒駕案件，竟複製蘇姓被告的簡易判決書內容，製作明顯錯誤的判決書並送達歐姓被告；監察委員高涌誠、楊芳婉調查後，認定張違失事證明確，情節重大，監察院今以13比0的票數通過彈劾張，全案移送職務法庭審理；監委陳師孟說，此案應為法官彈劾「雙軌制」首例。

高涌誠表示，約詢張俊文時，張承認「忙中有誤」，類似這樣的案子，公務員懲戒委員會過去的審理都是降級改敘，幾乎沒什麼爭議；此案主席陳師孟則說，此案今討論3小時，成為法官彈劾「雙軌制」的第一案例，意即法官評鑑委員會尚未做出決定，監院即先彈劾，之後將直接送職務法庭審理。

彈劾案文指出，張俊文審理歐姓被告酒駕案件，製作簡易判決處刑書，但該判決書除了被告姓名、住址及年籍資料記載為歐姓被告之外，其餘包括起訴案號、主文、事實、理由及附件等，所載的均為另名蘇姓被告，即誤引橋頭地檢署蘇姓被告涉犯公共危險案，檢察官聲請簡易判決處刑書的內容。

監委表示，原判決判歐姓被告（誤載為蘇姓被告）有期徒刑4月，併科罰金1萬元。而後經最高法院撤銷原判決，橋頭地院判歐姓被告犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月。原判決量刑時，所應審酌的歐姓被告酒測值每公升0.33毫克，較蘇姓被告酒測值每公升0.75毫克為輕，因此本件歐姓被告的犯罪情節，顯較誤載的另案蘇姓被告的犯罪情節為輕。

監委指出，前法官張俊文錯誤判決書得心證的理由是複製他案書類內容，以他人情節較重的犯罪事實，判處被告較重的刑罰，影響所及，除判決發生謬誤，也致民眾認為法院審判過於草率，嚴重侵害當事人的訴訟權益及司法信譽。

監委強調，綜上所述，張俊文已違反法官倫理規範，並已構成法官法所定應受懲戒事由，因此依憲法及監察法、法官法規定提案彈劾，移請職務法庭審理，依法懲戒。

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