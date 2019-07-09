嘉檢查賄小組成立 善用網路宣導反賄選

2019-07-09 13:13

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2020總統、立委大選將於明年元月11日投票，嘉義檢警調今天上午成立「查察賄選及暴力執行小組」在嘉義地檢署舉行揭牌；嘉檢檢察長繆卓然說，明年總統、立委二合一選舉競爭激烈，賄選查察團隊將全力防制選舉期間境外勢力、資金、暴力及假訊息散布等介入選舉，並善用網路宣導等，提高查賄及反賄選宣導。

揭牌儀式由繆卓然、嘉義縣警察局長廖宗山、嘉義市警察局長林水順、嘉義縣調查站主任高聰明、嘉義市調查站主任王澤民等人共同宣示查賄決心。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，嘉檢在去年底嘉義地區多合一查賄成績亮麗，起訴和簡易判決286件、250人，目前判決確定38件、57人，同時對14名當選人提民事當選無效之訴，目前一審階段有9件檢方勝訴，而在反賄選宣導被法務部評比成效績優，檢舉賄選發放獎金件數至今21件，已發放320萬元，預計發放總金額逾1050萬元。

蔡英俊表示，光靠查察團隊的力量是不夠的，仍須仰賴民眾共同支持及協助，籲民眾一同來檢舉賄選，嘉檢檢舉專線為05-2752548、傳真機05-2780445或免付費專線0800-024-099、檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，檢方對檢舉人身分絕對保密。

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