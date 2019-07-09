韓國瑜夫婦豪華農舍爆違建急拆 Sway轟：惡劣低級

2019-07-09 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬在雲林的豪華農舍被踢爆有違建後，李佳芬立即僱工拆除，引發外界熱議。對此，知名房產專家Sway非常不滿，怒批韓國瑜夫婦惡劣低級，還砲轟「怎麼有那麼噁心的地方父母官啊？」

Sway臉書粉專「Sway房市觀測站」8日發文表示，擁有豪華農舍又故意違建的韓國瑜夫婦，真是「惡劣低級的人」。他不滿地說：「你（韓國瑜）說違建沒啥？我說明知故犯的人，最為惡劣，媒體報到哪才處理到哪，沒報的時候就假裝沒事。違建你不知道是違法嗎？知道。你還做過立委、當到市長咧！都還要違法，你說這種人不惡劣？你要告訴我們，這樣沒關係？」

Sway酸說，如果韓國瑜的態度認為「區區違建有啥好大書特書的」，那乾脆大家都都來違建好了、都來小違規小犯錯好了，最後台灣就變成了違建之島、犯錯之島，被抓到再拆掉就好啦！沒被抓到，就假裝不知道啊！

「小錯不是錯？被政治追殺？怎麼有那麼噁心的地方父母官啊？」Sway怒批，那高雄人都可以違建了，市長帶頭違建，等到被媒體拍到後再拆掉就好，是這樣嗎？「我們可以這樣教小孩嗎？你是這樣教小孩的嗎？你們真的是這樣教的！真是令我遺憾，但我不願意是。」

「當市長的人都還要違法，你覺得高雄的未來，會是怎樣的未來？」Sway怒嗆韓國瑜，你還賣過菜咧，這樣搞豪華農舍，你的農用在哪？你知道你的農舍，一樣是迫害台灣農業的兇手嗎？「如果人人都搞豪華農舍就好啦，誰要辛苦種田搞精緻農業？」、「當噁心的人們。可憐的人們。你們清醒了，還是根本就不想醒過來？」

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