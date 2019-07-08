物理治療師修法角力 各界意見大不同

2019-07-08 20:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣邁入高齡社會，長照過程中有關保健預防、減緩老人失能的需求大增，這些都讓物理治療、職能治療成為近年超夯專業，不過現行規定中，若無醫師診斷、照會或醫囑，相關行為可能遊走法律灰色地帶。民進黨立委吳玉琴日前提出修法，希望能將調整多年未修的物理治療師法、職能治療師法業務內容規範，不過，物理治療師與復健醫學會對此看法大不同，也使得修法過程面臨各種「眉角」。

「現在很多失智長輩，其實讓他們幫忙掃地，或是進行一些腦力激盪的活動，這些事情也需要醫囑嗎？」曾任老人福利推動聯盟秘書長的吳玉琴解釋，現在時空背景已經不同，很多提供服務的場地並不在醫院，例如物理治療師去社區協助長照工作，教導照顧者如何幫長輩做適當運動，減緩失能狀況，讓長輩增加肌肉量，避免骨折、受傷風險；另外也有很多民眾僅僅是肌肉疲勞，自費去找物理治療師，目前都可能有違法的疑慮。

陽明大學物理治療暨輔助科技學系副教授王子娟受訪指出，他們希望可以幫助「健康」和「亞健康」的民眾，預防失能、疾病、受傷，例如有一些人常常需要搬重物、打電腦肌肉痠痛、老人家想要預防跌倒，或是體育班的小朋友做體能調整、疲勞恢復等等，「這些人不是病人，不會有『診斷』。」

王子娟強調，「therapy不等於treatment」他們沒有想要改變醫療現狀，他們想爭取的是讓物理治療師能夠為民眾進行「預防」，透過一些動作的設計、改善、找一雙適合的鞋子、強化核心肌群等各種方式，減少民眾成為病人的機會，也可減少國家醫療支出。

吳玉琴的修法重點包括，物理治療師對於健康促進、傷病預防、減緩失能、長期照顧服務需求均有其重要性，其依現行規範須依醫師之診斷、照會或醫囑所為之業務範圍，宜適度限縮於「以治療疾病為目的」，以符實務需求並提升民眾接受專業服務之可近性。

復健醫學會發言人陳良城指出，目前從事「健康促進」並沒有任何問題，非醫療人員教導太極拳、有氧舞蹈、健身運動等來促進民眾健康，都不需要醫囑，若有任何問題，就是消費糾紛，依據消保法解決；但長照部分。

陳良城進一步說，根據衛福部統計，有70%至80%的被照顧者有單一或多重慢性疾病，不能單單只看被照顧者表面上健康衰弱問題，即給予訓練。若只是單單從被照顧者表面的情況下判斷，很有可能因為忽略了問題真正的原因而造成傷害。門診常見到這類案例，因未經醫生診斷以致未避免相關風險，貿然給予不當訓練，引發嚴重後果甚至到住院手術。

陳良城認為，「醫事人員的權責在『醫療法』中有完整的規範，醫師就是診斷及開立醫療處方，負有相當的法律責任。舉例來說，如果一個老人家有嚴重的骨質疏鬆症或者有心血管疾病，訓練人員在不知的狀況下貿然給予一些不當訓練，或只是單方面地消除疼痛，就很可能置民眾於高風險中。」他認為開立醫囑是由醫師為這些人把關，所有行為皆應以民眾的健康為思考中心，避免由本位主義看待事情。他強調，相關醫事人員彼此分工，不排他，以民眾健康為最終目標，才是大家共同努力的方向。

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