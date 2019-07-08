韓國瑜拋「徵、募兵並行」 朱立倫：真正困難是募兵

2019-07-08 19:44

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜接受本報專訪，認為我國兵制合理規劃應為「徵、募兵並行」，前新北市長朱立倫今晚接受廣播節目專訪時指出，其實台灣現在就是「徵、募兵並行」，所以韓國瑜「講這個」馬上被人家打臉，台灣並沒有廢掉徵兵制，真正的困難是募兵，看要做怎樣的政見調整。

國民黨今晚開始進行民調，朱立倫接受廣播節目專訪時表示，互比式民調可能被民進黨操作，深綠選民會選擇對民進黨最有利的人，而民進黨都知道他是最難打的參選人，沒有弱點可以打了，所以就會灌票給其他人。

朱立倫認為，民進黨會檢驗國民黨的候選人，韓國瑜雖然經過高雄市長選舉檢驗，但總統大選等級不同，而郭台銘是政治素人，沒有被檢驗過，而他從政20年，該檢驗的都被檢驗過了。

對於近期因「0到6歲國家養」與郭台銘互嗆，朱立倫強調，他並非針對郭台銘，而是針對政策，他很反對什麼都先給現金的補助，是善意地告訴郭董這不可能，除非我們走社會福利政策，平均稅率要40%。

對於韓國瑜接受本報專訪拋出「徵、募兵並行」，朱立倫也說，事實上台灣現在就是「徵、募兵並行」，只是徵兵訓練4個月結束後就解甲歸田變成備役，真正的困難在於募兵，所以韓講後就被人家打臉，因為事實上台灣並沒有廢掉徵兵制，問題在於可不可行，要做怎樣的政見調整，可能要提出完整論述。

朱立倫也重申，他還是認為只要國民黨、民進黨兩黨都團結，台北市長柯文哲若參選總統一定是第三名，所以柯一定會很慎重思考要不要參選，柯的最大目標是看藍營會不會分裂，所以國民黨大家不要為了初選傷害自己的隊友，最後就是把局送給人家。

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