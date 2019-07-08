選擇性眼殘？小英送美「台灣總統」賀文 藍營氣噗噗

2019-07-08 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主任委員洪孟楷今（8）日，在臉書貼出總統蔡英文代表宜蘭市對美國姊妹市——洛克維爾市（Rockville）簽發祝賀文的照片，蔡在文中的職銜是「台灣總統」還加註「R.O.C.」字樣，但洪卻不滿表示「這是民進黨製造假新聞還是要把中華民國下架？」貼文經王浩宇與網友們轉傳後，留言指出「不懂問題在哪？」、「選擇性眼殘」、「騙不懂英文的中、老年人？」

洪孟楷貼出宜蘭市公所提供的照片，當中能見為祝賀宜蘭市和美國洛克維爾市成為姊妹市，總統蔡英文特別以「President of Taiwan（R.O.C.）台灣總統」職銜簽送1份祝賀文，此舉是要讓宜蘭市長張聰淵本月稍晚訪白宮時，順道送給宜蘭姊妹市；洪孟楷對此質疑，「這是要把中華民國下架嗎？」

洪孟楷疑似沒看見祝賀文上的英文「R.O.C.」字樣，繼續砲轟蔡英文：「現在總統對外都是用『台灣總統』來自稱嗎？還是我們現在在國際上的國號，已經改變成台灣國了呢？民進黨要把中華民國下架，就準備2020被全體國人一起下架！」

桃園市議員王浩宇轉發洪孟楷貼文後，引發網友熱烈討論，王浩宇認為「台灣總統，有問題嗎？跟我一樣住過國外就知道，中華民國在國外是不存在的」；網友們也留言表示「就台灣總統沒有錯啊XD」、「就是因為大家不知道，才要大聲告訴大家呀」、「美國不允許兩個中國，一中一台OK」。

王浩宇臉書全文

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