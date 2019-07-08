整合10僑團 「大費城急難救助協會」成立

2019-07-08 14:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國賓州費城地區10個僑團熱心整合，成立「大費城急難救助協會」，也是全球第73個急難救助協會。僑委會委員長吳新興說，旅外國人越來越多，時常需要僑界力量幫忙，感謝僑社熱情響應，為國人建構安全網。

賓州費城地區10個僑團，響應僑委會成立「大費城急難救助協會」，4日於陽明軒餐廳舉行成立儀式，成為全球第73個急難救助協會。

僑委會委員長吳新興主持儀式並說道，台灣到海外旅遊、讀書、就業的人數越來越多，需要急難救助之時，除了駐外館處提供即時協助，許多情況也需要僑界力量一起幫忙，因此他上任後，發起在全球各點成立急難救助協會，對國人臨時發生的海外急難，提供適時的醫療法律等幫助，建構安全網，也感謝全球各地僑社熱情嚮應。

「大費城急難救助協會」發起人兼會長僑務委員謝己則說，盼未來協會在旅外國人及僑胞緊急危難時，能提供保險、法律、醫學、資訊等方面的服務。

「大費城急難救助協會」協會理事包括黎明中文學校前校長黃小芳、費城台灣客家會前會長何智勇、北美台灣客家公共事務協會前會長李常吉、匹茲堡台灣同鄉會會長郭向榮，以及北美台灣客家公共事務協會前會長陳玲珠、費城台灣同鄉會前會長黃志鵬、黃淑惠、台福教會蔡宏哲、三一教會黃慶安、費城明德中文學校校長陳芳平、慈濟王大舉等人擔任義工。

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