韓國瑜拋徵、募兵並行 王金平直言難落實

2019-07-08 14:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜在本報專訪中拋出「徵、募兵並行」倡議。總統參選人、前立法院長王金平今天回應坦言落實將有問題，「忽然間要的話要怎麼個徵法？」強調需要相當多配套。國防部則澄清，現行兵役制度是「募、徵併行」，並非全募兵制，徵兵制遵憲法規範未予廢除。

國民黨今起展開為期一週的總統初選民調，職業軍人出身的總統初選參選人、高雄市長韓國瑜接受本報專訪時，針對現行兵役制度拋出「全募兵不可行、徵兵不能完全廢除」倡議。韓國瑜指出，國家領導人應以「外求和平、內修武備」，他質疑「辣台妹」不管募不到兵、卻跑去嗆中，讓台灣陷入危險，才是真正的台灣國安問題，合理規劃應是「徵、募兵並行」，以確保國家安全。

王金平今天出席「美國獨立243週年及美台旅行年慶祝酒會」，於會外受訪時說，「這個要有相當的配套，要落實的話當然也有問題存在。因為要徵兵的話，現在都已經沒有，忽然間要的話要怎麼個徵法？徵兵對象是？所以配套要相當多」。

國防部今則透過新聞稿澄清說明，我國現行兵役制度是「募、徵併行」，並非全募兵制，且徵兵制遵憲法規範未予廢除，另募兵制可組建「量適、質精、戰力強」現代化部隊，配合4個月常備兵役軍事訓練役，以達「平時養兵少、戰時用兵多」用兵需求。

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