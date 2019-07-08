韓國瑜質疑兵制 國防部：現採募徵併行未廢徵兵

2019-07-08 12:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜接受本報專訪時，認為我國兵制合理規劃應為「徵、募兵並行」，亦質疑募兵制能否長期維持穩定兵源。對此，國防部今日中午回應，我國現行兵役制度係「募、徵併行」，並非全募兵制，且徵兵制遵憲法規範未予廢除，另募兵制可組建「量適、質精、戰力強」現代化部隊，配合4個月常備兵役軍事訓練役達「平時養兵少、戰時用兵多」用兵需求。

國防部表示，推動募兵制目的，為藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」之用兵需求。

韓國瑜也質疑，國軍在2017年預計招募1476名預備士官，結果只來「個位數」，如士官募集困難，士兵、後備兵力如何規劃？國防部解釋，針對2017年國軍原預計招募1476名大專考選預備士官，基於多元招募成效良好，志願役人力已穩定成長，遂於該年2月政策宣布，自2018年起停止徵集1年役期義務役役男入營，致當年考選預備士官減少，但不影響全般整體招募成效。

國防部表示，國軍推動募兵制，在政府改善生活設施及調整待遇加給等「待遇、尊嚴、出路」整體配套措施挹注下，編現比由2016年77.06%，迄今已達84.33%，留營率亦達75%，預判2020年底即可達成募兵制招募90%計畫目標，募徵併行兵役制度目前執行均順遂。

國防部表示，為凝聚全民防衛意識，國軍戮力推動全民國防教育，藉由營區開放、走入校園等活動，去年總計超過25萬人參加，有效啟發全民愛國意識。另從近年後備軍人歷次教召令下達後驗證，自2017至2019年平均報到率均達98%以上，顯示全民國防教育已深具成效。

另外，國防部表示，在政府積極支持下，國軍志願役人力已持續穩定成長，目前全國139所大專院校已簽訂129所「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」、506所高中職校已簽訂313所「國防培育班」，有效建立招募永續機制。

國防部表示，因應敵情威脅，各項戰訓整備均以務實為基礎、實戰化為目標，今年「漢光35號演習」已驗證國軍推動募兵制至今的訓練成果和防衛戰力均能有效提升，國軍有信心、有能力達成保家衛國使命，籲請國人給予募兵制支持與鼓勵。

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