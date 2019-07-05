團結拚勝選！蔡英文將分批與各地黨籍市議員會面

2019-07-05 12:12

〔記者李欣芳／台北報導〕獲民進黨提名尋求下屆總統選舉連任的蔡英文總統在民進黨總統初選結束後，積極整合黨內各系統，繼與黨籍立委的餐敘在昨天最後一批結束後，蔡英文未來將與全國各縣市民進黨籍縣市議員分批會面，其中下週一（9日）她將連趕2場，分別與新北市議會民進黨團與彰化縣議會黨團等縣市議員會面，整合地方民代的意見，團結拼勝選。

由於蔡英文在下週四（11日）就要出訪拼外交，因此與其他各縣市民進黨縣市議員的會面，將在出訪返國後繼續安排。

蔡英文將在11日到22日將展開自由民主永續之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，過境美國。

有關蔡英文將與各縣市民進黨縣市議員會面，幕僚今天受訪表示，就像之前蔡總統到高雄與高雄市議員餐敘，面對面交換意見，總統後續也會陸續安排與各地議員交流溝通，以了解地方建設需求，傾聽在地意見為主，這當然也有整合整隊，團結拚勝選的用意。

總統府發言人張惇涵表示，有關蔡總統與各縣市黨籍議員的會面，會陸續安排，但這也要考量各縣市議會黨團的時間。

至於會面交流的形式不一定是餐敘，例如9日總統將分別與新北市議會民進黨團與彰化縣議會黨團等縣市議員會面，一個在上午，一個則在下午。

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