韓國瑜要小英「寬容」 林濁水：草包邏輯非常人能懂

2019-07-04 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（3）日上午受藍營名嘴黃暐瀚專訪，談及登革熱疫情時，直批總統蔡英文「要聰明一點」，對其他政黨「寬容」才不會流失選票；民進黨新潮流系大老林濁水對此砲轟，韓國瑜對其黨內權貴毫不留情，卻要蔡英文寬容，「草包的邏輯還真不是正常人可以懂的」。

韓國瑜昨天在廣播節目討論登革熱，他認為台灣對於國外的登革熱疫情「這麼熱情」，但對於高雄發生登革熱，讓韓國瑜感受不到熱情，有「大小眼」的狀況，韓說：「蔡英文政府應該要聰明一點，你越對不同政黨執政，越寬容越好，其實選票不會流失的。」

林濁水今（4）日對此在臉書表示，韓大市長這樣說，「是嗎？真是好說」，韓國瑜先前在黨內爭出頭，把馬英九罵成帶著權貴鬼混讓大家民窮國困、詐騙集團，甚至還說國民黨權貴搞密室政治，在背後放冷箭，「韓國瑜對付起國民黨權貴有比蔡英文寬容？」

林濁水抨擊，韓國瑜提醒蔡英文「人的心是肉做的」，但他自己有更在乎馬英九等國民黨「權貴」的心是肉做的？「自己都這麽毫不留情，搞到『知識藍、菁英藍』鷄心狗跳」，卻反過來要蔡英文寬容，「草包的邏輯還真不是正常人可以懂的。」

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